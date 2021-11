E' con grande tristezza che, a nome della famiglia Williams, il team può confermare la morte di Frank Williams, fondatore ed ex team principal della Williams Racing, all'età di 79 anni.

Ad

Questo è l'annuncio della scuderia di Formula 1 che porta il nome di Frank Williams, una scuderia di cui era a capo dal lontano 1972 e che lo ha portato a numerosissimi successi, sia a livello di classifica piloti, sia per quanto riguarda le prestazioni di team.

Formula 1 Sainz: "Chiarezza dopo l'episodio tra Hamilton e Verstappen" IERI A 22:39

La Williams infatti è la terza scuderia più vincente della storia della Formula1 dopo Ferrari e McLaren, ma seconda per campionati costruttori vinti: sono nove, il primo nel 1980 e l’ultimo nel 1997, anno anche in cui Jacques Villeneuve conquistò l'ultimo titolo piloti per la casa.

Formula 1 Todt: "Non ho mai considerato Schumacher il migliore di sempre" 26/11/2021 A 13:30