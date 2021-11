Una strategia incomprensibile. Antonio Giovinazzi ha il morale sotto i tacchi al termine del GP del Messico. Il pilota dell’Alfa Romeo ha dovuto incassare ancora una volta brutto colpo al termine del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1.

Partito molto bene, il pilota italiano ha dovuto fare i conti con una scelta della scuderia italo-svizzera che alla fine della fiera è stata altamente dannosa per le sorti del suo GP. Rientrato con troppo anticipo per montare le dure, Antonio si è ritrovato nel traffico e in poche parole la sua corsa è finita senza poter fare molto.

In questo modo, da una possibile zona punti, il pugliese ha concluso undicesimo, mentre il suo team-mate Kimi Raikkonen si è classificato ottavo: “Un grosso errore, sono deluso per l’andamento di questa gara. Ero partito bene, ma poi sono stato richiamato troppo presto e sono rimasto bloccato dietro ad altri piloti che non andavano forte. E’ evidente che la strategia sia stata totalmente sbagliata. Un agire di proposito? Fino a oggi non ci avevo mai pensato….oggi sono molto deluso“, le parole dell’alfiere dell’Alfa.

