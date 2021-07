Il GP d'Australia di F1, in programma tra il 19 e il 21 novembre, è stato ufficialmente cancellato. La mutevole situazione della pandemia nel paese, a cui si aggiungono le recenti disposizioni per gli arrivi dall'estero hanno portato il governo australiano alla decisione di non ospitare gli eventi di Formula 1 e Moto Gp.

Tappa di Melbourne cancellata dal calendario Credit Foto Getty Images

Il weekend di Melbourne, tradizionalmente sede d'aperura del mondiale, aveva subito già in primavera un riposizionamento di calendario, inserendosi come 21esima gara del campionato. Si tratta della seconda cancellazione consecutiva per l'Australia, dopo quella del marzo 2020, in quel caso decisa contestualmente all'inizio delle prove libere.

Possibile ritorno in Bahrain

"Siamo confidenti di poter sostituire il Gp d'Australia, mantenendo il campionato di 23 gare. Abbiamo diverse opzioni sul tavolo, nelle prossime settimane forniremo i dettagli delle nostre decisioni" hanno dichiarato fonti interne alla Formula 1. Ci sono buone possibilità che questa nuova gara si correrà in medio oriente. La data in questione precede l'inedito evento in Arabia Saudita, previsto per la prima settimana di dicembre. Ipotizzabile una terza corsa in Bahrain che ha ospitato il circus nelle prime due tappe di questo campionato.

