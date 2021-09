Mercedes per questa prima giornata a Monza. Hamilton si è Verstappen che ha pagato più di 4 decimi sulla Mercedes e che si vede complicare il week end. Il pilota olandese, in testa alla classifica al momento, viene anche punzecchiato da Norris che si dice pronto a sorpassarlo in gara. Soddisfatti i due pilotiper questa prima giornata a. Hamilton si è preso la FP1 , Bottas le qualifiche, riuscendo a dare 96 millesimi al compagno di squadra . Molto più lontano inveceche ha pagato più di 4 decimi sulla Mercedes e che si vede complicare il week end. Il pilota olandese, in testa alla classifica al momento, viene anche punzecchiato dache si dice pronto a sorpassarlo in gara.

Lewis HAMILTON (Mercedes)

Ogni punto conta. Congratulazioni a Bottas che ha fatto un giro super. Sembrava che si fosse messa bene per me, ma alla fine lui è stato veloce e si è meritato questo risultato. Tu hai perso il Mondiale per un punto nel 2008, questa gara sprint può aiutare e dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo. [Hamilton in risposta alle domande di Felipe Massa]

Valtteri BOTTAS (Mercedes)

È stato un bel giro ed è una bella sensazione, ho aiutato anche Lewis Hamilton con la scia. Me la sono goduta e sono molto contento del lavoro che ho fatto. Mi concentro ora sulla corsa di domani per vincere e poi pensare a domenica. Alfa Romeo? Sono contento per la nuova avventura, ma ci penserò più avanti

Max VERSTAPPEN (Red Bull)

Su questa pista per noi sarà difficile battere le Mercedes. Abbiamo faticato nelle libere di questa mattina, questa sera è stato tutto diverso ma loro sono più veloci

Lando NORRIS (McLaren)

Peccato, pensavo che avrei fatto terzo quest’oggi. Nell’ultimo giro ho fatto un errore e ho perso un decimo che mi è stato fatale nel confronto con Verstappen. Lui mi vede come una minaccia e non perde occasione per ostacolarmi. Io lotterò con lui, che dovrà pensare al campionato

Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo)

Oggi è stata una qualifica bellissima. Sono stato molto contento del risultato. In Q3 ho faticato e non sono riuscito concretizzare quanto fatto nelle altre sessioni. Domani nella gara sprint speriamo di guadagnare posizioni. Abbiamo fatto due Q3 positive in piste diverse come Zandvoort e Monza. La prima curva è sempre cruciale, tutti saranno aggressivi. L’obiettivo è non perdere posizioni, spero di superare qualcuno

Lavorare sotto pressione non è facile, sono sempre in questa condizione. I rumor di mercato non mi importano. Voglio far bene davanti al mio pubblico su questa pista. Dobbiamo continuare nel miglior modo possibile

