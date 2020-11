Dopo un finale di gara disastroso, certificato dal suo team radio dopo la bandiera a scacchi, Charles Leclerc ha attenuato tutti i 'bip' trasmessi in mondovisione con un gesto assolutamente nobile e, per quanto semplice, non usuale per un giovane d'oggi. Prima di lasciare l'Istanbul Speed Park che ha ospitato dopo nove anni il GP di Turchia, il monegasco ha aiutato il team a smontare il box Ferrari, un piccolo gesto che dimostra l'attaccamento di Leclerc al Cavallino.