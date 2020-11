Il Mondiale di Formula 1 giunge in Bahrain per affrontare il 15esimo e ultimo round della stagione. Una gara dolcissima per Lewis Hamilton che vince la 95esima gara della carriera dopo aver messo in cassaforteil quarto titolo iridato consecutivo, il settimo della sua formidabile storia da fuoriclasse assoluto, come Michael Schumacher. Hamilton e la Mercedes, che ad Imola tre settimane fa hanno festeggiato il settimo titolo costruttori, non si sono fatti sfuggire l’occasione in una gara contraddistinta dal terribile incidente a Roman Grosjean. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori? Ecco i voti dei protagonisti del GP di Bahrain 2020.

Romain Grosjean (Haas-Ferrari) non classificato: voto 10

Vederlo saltar fuori come un gatto da quell'inferno di fuoco è stato incredibile, quasi cinematografico. Lui è stato svelto e paradossalmente freddo nello slacciare le cinture e trovare una via d'uscita, il resto lo hanno fatto l'Halo (voto 9) ed una manina santa. Miracolato.

Lewis Hamilton (Mercedes) 1° classificato: voto 7

Niente cali di tensione dopo aver messo le mani sul settimo titolo. Regola tutti sia in qualifica sia in gara, forse lui per primo smanioso di convincere sempre e comunque rispetto al potenziale Mercedes. E allora guarda a nuovi target, come le 100 pole positions. Gliene mancano giusto due.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) 2° classificato: voto 7

Con Bottas disperso, è rimasto l'unico a provare a fare il solletico a Hamilton. Le prova tutte anche con la strategia, ma mezzo secondo di macchina non può mettercelo nemmeno lui. Rischio frustrazione a lungo termine.

Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) non classificato: voto 8

Il più grande paradosso della stagione in corso: licenziato dalla ditta Stroll, infila un risultato dopo l'altro ma non troverà un sedile per il 2022. Nemmeno alla Red Bull, che pensa a Hulkenberg o addirittura a confermare Albon, sebbene il messicano sia pilota ben dotato di sponsor e soldi, oltre che solido e concreto. Mistero. Ma in Bahrain altra gara di sostanza e magia nella gestione gomme. Tradito sul più bello.

Alexander Albon (Red Bull-Honda) 3° classificato: voto 6

Eliminato un candidato dietro l'altro per la Red Bull 2021, sta cominciando a sperare in una riconferma, ed a fare più o meno ciò che gli viene richiesto: piazzarsi sul podio o alle spalle del podio. Fuori tempo massimo, ma il frullatore Red Bull è sempre un'incognita.

Lando Norris (McLaren-Renault) 4° classificato: voto 7

Gli serviva una gara finalmente davanti a Sainz, peraltro a sua volta veloce. Nel deserto la McLaren si è rivelata particolarmente gentile sulle gomme, e il giovane Lando ha messo da parte gli ardori giovanili per una gara di gestione e visione a lungo termine. Tappa di crescita importante.

Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 5° classificato: voto 8

Un altro che continua a dimostrare doti di visione di gara notevoli, oltre al puro talento tecnico. E i punti cominciano ad essere sostanziosi. Conferma meritatissima, stante che ci piacerebbe vedere sia lui sia George Russell su macchine di vertice.

Valtteri Bottas (Mercedes) 8° classificato: voto 5

Vero che è la scelta del team di andare subito sulle gomme bianche a distruggergli la gara. Ma ti aspetti una gran rimonta dal fondo e ti ritrovi con una timida risalita fino appena dentro la zona punti. Sciapo.

Ferrari (Team) voto 4

Su un circuito di motore si è tornati a vedere la peggior Ferrari possibile: fuori dai punti e coi piloti che si beccano fra loro. Leclerc ci mette la sua solita cattiveria nelle prime fasi, ma poi subisce l'altrettanto solita e mortificante sfilza di sorpassi che lo ricacciano indietro. E male, a conferma, anche Alfa Romeo e Haas. Dicono che il motore 2021 di Maranello recupererà almeno una trentina di cavalli. Speriamo.

Gp Bahrain voto: 3

E' andato tutto bene, ma quella barriera in cui Grosjean si infila invece che rimbalzare e, molto peggio, quel vigile del fuoco che attraversa la pista davanti a Norris, hanno riportato la mente agli anni '70. Inaccettabile. L'incidente di Grosjean ricordi che non basta che siano le macchine, o la prontezza d'intervento della medical car, ad essere sicure.

