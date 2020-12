Formula 1

Formula 1, Grosjean rivive l'incidente in Bahrain: "Fra le fiamme urlavo 'Non posso morire oggi!'"

Romain Grosjean, a neanche una settimana dal drammatico incidente da cui è riuscito ad uscire miracolosamente vivo, racconta quei drammatici 28" vissuti nel fuoco con la macchina spezzata a metà: "Ho visto la morte davanti ai miei occhi e l'ho ribattezzata Benoit. Mi sono detto 'non puoi morire oggi, per i miei figli non posso morire, li devo rivedere!'".

