Lewis Hamilton ha detto sì. Non era una questione di soldi, aveva chiarito il britannico, che voleva trovare maggiori affinità se possibile con la Mercedes: sostenibilità dell'ambiante, progetti di inclusione sociale e tanto altro. Ecco che finalmente Hamilton ha trovato l'accordo per continuare in Formula 1 con la Mercedes per altre due stagioni. Nonostante non ci sia ancora una data per proclamare questo nuovo matrimonio, il contratto è stato fatto: Hamilton correrà in Mercedes anche nel 2021 e nel 2022.