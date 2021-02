Lewis Hamilton ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Mercedes per la stagione 2021. Lo ha annunciato la stessa scuderia in un comunicato nel quale viene precisato che il pilota britannico correrà così per il nono anno consecutivo con il team tedesco. "La Mercedes - si legga nel comunicato ufficiale - è lieta di annunciare che il team campione in carica tra i costruttori e il pilota campione del mondo continueranno a lavorare insieme nel 2021. Il team e Lewis Hamilton hanno infatti sottoscritto un nuovo contratto che vedrà una delle collaborazioni di maggior successo di sempre nella storia dello sport andare avanti per la nona stagione consecutiva". Nel nuovo accordo, come sottolineato dalla Mercedes, si prevede la creazione di una fondazione di beneficenza congiunta che avrà lo scopo di sostenere iniziative volte alla valorizzazione delle forme di inclusione nel mondo dello sport.