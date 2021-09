Dopo 5 anni di grande fedeltà alla causa, Valtteri Bottas saluta la Mercedes e, nel 2022, diventerà un nuovo pilota Alfa Romeo. Era arrivato per sostituire Nico Rosberg e se ne va da uomo squadra, sempre pronto a prestarsi alla richieste del Team. Lewis Hamilton lo ha tributato così: "Sono straordinariamente fiero di aver lavorato accanto a Valtteri Bottas negli ultimi 5 anni. Insieme abbiamo fatto parte di una squadra che ha vinto 4 campionati Costruttori e ci siamo motivati l'un l'altro, per continuare a spingere durante gli alti e bassi".

È stato il miglior compagno di squadra col quale abbia avuto il piacere di lavorare.

Formula 1 Ufficiale: Bottas passa in Alfa Romeo dalla stagione 2022 IERI A 12:29

"È stato il miglior compagno di squadra col quale abbia avuto il piacere di lavorare. La tua velocità e resilienza sono state straordinarie, però dove svetti, per me, davvero è nell'essere umano che sei. Sei più grande di quanto non pensi e so che ti aspetta un futuro luminoso. Grazie Valtteri per tutto il supporto e i contributi straordinari a questa squadra. Ci mancherai. Ti auguro il meglio per i tuoi futuri impegni. Finiamo forte questa stagione e conquistiamo l'ottavo titolo per il team".

Le parole di Toto Wolff

"Non è stato un processo semplice né una scelta lineare. Valtteri ha svolto un lavoro fantastico nelle ultime 5 stagioni ed è stato un contribuito essenziale ai nostri successi e alla nostra crescita. Insieme a Lewis ha costruito un rapporto di riferimento tra compagni di squadra in F1, è stata questa l'arma preziosa nelle nostre battaglie per il titolo e ci ha spinti a ottenere successi come mai prima".

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP Italia GP Italia F1 2021: orari Diretta tv e Live-Streaming di gara e sprint qualifying UN GIORNO FA