Lewis Hamilton non è apparso particolarmente soddisfatto dal rendimento della Intervistato dal canale ufficiale della Formula 1 durante i test in Bahrain, non è apparso particolarmente soddisfatto dal rendimento della "nuova" Mercedes W13 , pesantemente modificata dal team di Brackley rispetto all’auto vista nei test di Barcellona una paio di settimane fa.

"Il problema del saltellamento non è stato risolto questa settimana e forse è anche peggiorato. Quindi stiamo semplicemente lavorando attraverso un sacco di scenari diversi, cercando di capire come mantenere la deportanza e non avere continui saltelli come nell’ultimo test”.

Su possibili tattiche pre Mondiale

“Saremmo davvero bravi se avessimo tutti questi momenti di sovrasterzo e questa guida così complicata solo per nasconderci. Non è questo il caso”.

Sul pronostico di un ipotetico GP del Bahrain corso ora

“Da quello che posso vedere la Ferrari probabilmente otterrebbe una doppietta. O forse la Red Bull”.

Sulla rivalità con Verstappen

“Tra me e Max le cose sono normali. Ci siamo rivisti nel paddock ed è tutto ok. E’ importante fare attenzione a ciò che scrivono i media perché solitamente creano storie più drammatiche per i tifosi. Io e lui condividiamo l’amore per i motori ma per vincere bisogna essere spietati. In pista non possiamo essere amici, tuttavia quando si scende dalla macchina è fondamentale che ci sia rispetto”.

