In Formula 1 si era guadagnato il soprannome di ‘Iceman’ – uomo di ghiaccio – ma, fuori dalla monoposto, Kimi Raikkonen è un personaggio dal cuore grande. L’ex Campione del Mondo con la Ferrari è stato ripreso mentre passeggiava per la Toscana, dove si trova in vacanza, con sua figlia Rianna Angelia Milana.

I due avevano appena preso un gelato e, passando vicino a un'auto hanno notato un cane rinchiuso dentro. Sebbene il finestrino fosse leggermente abbassato, il cane stava patendo visibilmente il caldo. Senza pensarci due volte, hanno pulito uno dei contenitori del gelato e versato dell'acqua per dissetare l’animale domestico. Il gesto è stato immortalato e il video è stato condiviso da Gino Rosato, storico componente del team Ferrari. Bravo Kimi!

