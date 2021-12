L’annata 2021 di Charles Leclerc non è stata tutta rose e fiori, nonostante una macchina migliorata rispetto al disastroso 2020. Il Piccolo Principe aveva il ruolo di "capitano" all’interno del team, ma il nuovo compagno Carlos Sainz - arrivato quest’anno - ha saputo tenergli testa alla grande, raggiungendo il podio per quattro volte e superandolo nella classifica generale.

"Charles e Carlos si sono spinti a vicenda tutto l’anno, facendo progredire la squadra. Mi aspetto che lotteranno ancora in futuro", ha detto il team principal Mattia Binotto. L’impressione, però, è che il monegasco non sia rimasto soddisfatto al 100% dell’annata.

Addio?

Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, nel contratto del classe 1997 sarebbe prevista una clausola di rescissione se nel 2022 la Ferrari non si piazzerà almeno al terzo posto fra i Costruttori, come quest’anno. Dunque, per tenerselo stretto ed evitare tentazioni altrove (per esempio alla Mercedes), è necessario che la rossa sia competitiva e che il pilota senta la fiducia e la considerazione da parte del team.

A Maranello si lavora senza sosta da un anno per costruire una F.1 vincente, cogliendo l’occasione offerta dalla svolta nei regolamenti e il ritorno all’effetto suolo. Se Charles avrà fra le mani una monoposto veloce, il suo talento tornerà a splendere come nel 2019; in caso contrario, l’ipotesi-addio non sarebbe più così peregrina.

