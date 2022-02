"8 titoli mondiali, ma si riparte da zero" queste le parole di Toto Wolff ad aprire l'evento di presentazione della nuova Mercedes W13, la monoposto che competerà nel campionato di Formula 1 2022. Balza subito all'occhio il ritorno del colore argento sulla carrozzeria del team anglo-tedesco, dopo gli ultimi anni contraddistinti dal nero. Una vettura basata su idee radicalmente opposte alla Ferrari F1-75 vista ieri. Soltanto la pista ci dirà quale dei 10 team avrà azzeccato il progetto per questa rivoluzionaria stagione.

Progetto opposto alla Ferrari

Una delle principali differenze con la Ferrari si è vista nelle pance laterali, estremamente ridotte e corte, andando a porre qualche dubbio in termine di raffreddamento.

La Mercedes W13 nello shakedown Credit Foto Twitter

Tanta l'elaborazione sul fondo vettura, con alcune forme riprese anche dalla monoposto 2021. Il retro vettura è apparso meno ricercato rispetto a quello proposto a Maranello, ma si nota un maggiore spazio riservato al motore optando per un abitacolo posto in posizione più avanzata.

La vista frontale Credit Foto Eurosport

Tutto questo andrà rivisto già sulla macchina che scenderà in pista nei test pre stagionali, in cui verranno inclusi il cambio e le sospensioni in versione 2022.

