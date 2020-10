In un'intervista rilasciata al Resto del Carlino , il Sindaco di Imola Marco Panieri ha parlato del Gran Premio di Formula 1 che si terrà in questo weekend a cavallo tra ottobre e novembre (30-31-1).

In questo periodo già di per sé complicato, ecco lo spettro delle porte chiuse per l’atteso ritorno del Gran premio di Formula 1.

"Il Dpcm non sembra lasciarci grossi spiragli, in realtà dietro c’è un lavoro enorme che prevede la possibilità di avere 13mila spettatori al giorno sulle tribune con protocolli rigidissimi: parcheggi riservati alle varie tribune, i servizi di ristorazione e igienici dedicati, gli accessi contingentati, la misurazione della temperatura. E questo ci mette nelle condizioni di tracciare, fino ai successivi 15 giorni, tutti i partecipanti all’evento".

"Siamo consapevoli di quello che si chiede al Paese e al nostro territorio, ma speriamo che venga accolta una riduzione del pubblico al 50%. Questo limiterebbe ulteriormente le presenze all’interno di un Autodromo che in tempi normali ospiterebbe 150mila persone. Oggi il rapporto deve essere tra Regione e Stato. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a fare atti ristrettitivi, in collaborazione con le forze dell’ordine, per la parte esterna al circuito in modo da evitare assembramenti".