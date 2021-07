Il mondo della F1 è in lutto. Carlos Reutemann ci ha lasciato all’età di 79 anni. Pilota della Ferrari durante i Mondiali 1977 e 1978, l’argentino ha lottato negli ultimi quattro anni contro un tumore al fegato. Negli ultimi mesi le condizioni si erano aggravate, lo scorso maggio era stato ricoverato in seguito a un’emorragia intestinale e nelle ultime ore era stato trasportato in ospedale. Il ricovero in terapia intensiva si è rivelato inutile e il sudamericano è spirato.

Reutemann ha disputato 146 Gran Premi in carriera tra anni settanta e ottanta, vincendo 12 gare e ottenendo sei pole position. Si è seduto al volante di Brabham, Lotus, Williams e Ferrari. Con la Scuderia di Maranello si impose nei GP del Brasile 1977-1978, trionfando anche negli USA e in Gran Bretagna. Reutemann era senatore della Repubblica d’Argentina.

