Buone notizie per l'Italia, almeno per i prossimi quattro anni. A pochi giorni dalla pubblicazione del calendario ufficiale di Formula 1 per la prossima stagione, la Gazzetta dello Sport rivela che Liberty Media e l'Aci hanno trovato insieme al circuito di Imola hanno trovato l'accordo per mantenere la pista in calendario per le prossime quattro stagioni.

Due GP italiani fino al 2025

Ci saranno dunque due GP in Italia per i prossimi quattro anni, visto che anche il contratto con Monza scade nello stesso anno, anche se i presupposti per i due circuiti sono un po' diversi, visto che quello brianzolo ha una situazione finanziaria piuttosto complicata.

L'intervento del Governo

Provvidenziale è stato l'intervento del Governo, che ha garantito una sovvenzione di 12 milioni di euro all’anno, a cui si aggiungeranno 5 milioni erogati dalla Regione Emilia Romagna, 2 milioni dal Con.Ami (l’azienda multiservizi di Imola) e 1 milione dall’Aci, per un totale di circa 20 milioni a stagione. Questo garantisce al prestigioso circuito dal sapore un po' retrò di sostenere i costi, a fronte soprattutto del fatto che a causa della pandemia il pieno di spettatori tornerà soltanto a partire dal prossimo anno. un Gp che in sé raccoglie tanta storia, compresi anche passaggi tragici come la morte di Ayrton Senna, tra tutte.

Si correrà ad aprile

Come per quest'anno, quello che era una volta il GP di San Marino e che ora è diventato l'altisonante GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna si correrà almeo l'anno prossimo ad aprile, mentre lo scorso anno era stato a novembre. si era tentato il colpaccio di provare a disputarlo a luglio nello slot riservato al GP di Francia, perché in quella stagione la Riviera Romagnola è piena di turisti e sarebbe stato un bonus per avere più spettatori, ma per il momento il tentativo non è andato a buon fine. Nel frattempo dal calendario spariscono alcune tappe dell'Est asiatico (Cina, Singapore e Vietnam), mentre si registra la new entry del soleggiato GP di Miami, direttamente dalla Florida.

