Una situazione decisamente tesa. Ci si avvicina all’ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in un contesto assai turbolento. Il GP d’Arabia Saudita ha alimentato non poche polemiche nel suo darsi in pista e alla fine della fiera i due grandi rivali, Max Verstappen e Lewis Hamilton, si trovano a pari punti in classifica generale.

La gara di Jeddah è stata la rappresentazione del grande contrasto tra i due piloti e i due team, coinvolti in quella che può essere definita una “guerra sportiva”. Verstappen, per il suo agire, è stato accusato di essere stato molto scorretto nella corsa saudita e sia Hamilton che il Toto Wolff (Team Principal di Mercedes) si sono espressi in maniera molto critica sul modo di gareggiare di Max, tutelato a loro dire dalla FIA.

Molto infastidito da queste dichiarazioni è stato Jos Verstappen (papà di Max) che al Telegraph ha dichiarato: “Tutto quello che fanno in Mercedes è quello di scaricare la colpa sugli altri. Wolff è come un lupo travestito da pecora. In un modo o nell’altro hanno sempre dei vantaggi. Se analizzi il tutto, lo spettatore non comprende le decisioni e non mi riferisco solo all’ultima gara. In questa F1 ci si crede sempre meno“, le parole di Jos.

A questo punto non resta che attendere le risposte della pista di Yas Marina, teatro dell’ultimo round ad Abu Dhabi, che metterà la parola fine a questo campionato.

