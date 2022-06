Attraverso un comunicato emanato sui propri canali di comunicazione, la Red Bull ha sospeso con effetto immediato il giovane Juri Vips a causa di commenti razzisti durante una sessione di gaming online insieme all'amico e compagno di compagno di academy Liam Lawson: "La Red Bull Racing ha sospeso il pilota junior Juri Vips da tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un'indagine completa sull'incidente". Le frasi incriminate sono due, Vips ha infatti tristemente detto 'c'è un ne**o' e, successivamente, si è rifiutato di indossare un cappellino rosa dicendo 'E' da gay'.

Inoltre, il team austriaco ha precisato: "Come organizzazione condanniamo ogni tipo di abuso, abbiamo una politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento razzista". In questa stagione, Juri Vips ha partecipato alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna a Montmeló, sostituendo il messicano Sergio Pérez.

