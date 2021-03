Formula 1

Formula 1, l'Alpine di Alonso, l'Aston Martin, Mick Schumacher, la sprint race: le novità del 2021

F1 - Anche in questa annata che sta per cominciare non mancano le novità in Formula 1, per la prima volta si correranno 23 GP, si tornerà a gareggiare in Olanda mentre a dicembre per la prima volta si correrà in Arabia Saudita. A livello di piloti le new entry sono tre mentre nello schieramento si rivedranno due nuove monoposto l'Alpine e l'Aston Martin che rimpiazza la Racing Point.

