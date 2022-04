La necessità di tenere alto sempre il livello. La Ferrari non guarda solo a questioni tecniche legate alla monoposto di questo Mondiale 2022 di F1, ma anche ad altro. E’ chiaro che per la costruzione dei successi la presenza di un personale adeguato in tutti i reparti sia fondamentale per dar seguito all’opera di sviluppo di un progetto.

Ecco che la notizia del passaggio dalla Mercedes alla Rossa di un tecnico, specializzato nell’aerodinamica, non sorprende. Si tratta di Gianluca Romani che, attraverso i suoi canali social, ha annunciato la sua nuova posizione lavorativa presso la Casa di Maranello.

In una sfida così serrata non stupisce, quindi, che ci siano così tanti cambiamenti tra i tecnici. Viene in mente anche quanto accaduto in Red Bull con l’arrivo di tanti esperti da Mercedes in relazione allo sviluppo della nuova Power Unit.

Pertanto, la mossa della Ferrari non sorprende più di tanto, considerando anche l’italianità del tecnico. Parliamo infatti, di un ingegnere aerospaziale laureatosi a Milano, il cui Master poi si è concretizzato in Mercedes. La scuderia del Cavallino Rampante va in cerca di menti creative e se italiane anche meglio.

