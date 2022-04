La Ferrari è tornata in pista a Imola per la seconda giornata dei Test Pirelli. Sul circuito del Santerno, dove nel weekend si è consumato il Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno avuto modo di provare gli pneumatici prototipo per il 2023. . Sul circuito del Santerno, dove nel weekend si è consumato il GP di Emilia Romagna

I due piloti si sono divisi il volante della F1-75: il monegasco, sesto in gara tre giorni fa dopo l’errore alla variante alta, ha guidato al mattino; lo spagnolo, speronato da Daniel Ricciardo nel corso del primo giro, ha effettuato il collaudo nel corso del pomeriggio.

La Scuderia di Maranello porta a casa 118 giri e dati interessanti in merito alle gomme che vedremo in pista durante la prossima stagione. Nello specifico 63 tornate per Leclerc (la lunghezza esatta di un Gran Premio) e 53 giri per Sainz. In pista anche Robert Kubica (collaudatore della Alfa Romeo, 100 giri) e Yuki Tsunoda (Alpine, 103 giri). Il prossimo appuntamento sarà nel weekend del 5-7 maggio a Miami, quinta tappa del Mondiale F1.

