Mancano pochi giorni all'uscita del documentario dedicato a Michael Schumacher: il prossimo 15 settembre potremo vedere il prodotto finito, targato Netflix, sulla vita e le imprese del campione tedesco di Formula 1. All'interno troviamo anche il pensiero di Corinna Schumacher: ecco alcune delle sue parole riportate da Télé-Loisirs, tv francese che ha avuto accesso alle immagini.

L'incidente

"Non ho mai incolpato Dio per quello che è successo. È stata solo sfortuna, come potrebbe capitare a chiunque. Certo, mi manca ogni giorno. Ma non sono l'unica a cui manca. I bambini, la famiglia, suo padre, tutti intorno a lui. Ma Michael è lì. È diverso ma lo è. E questo ci dà la forza, penso".

La vita di oggi

Le parole di Corinna Schumacher sono state riportate da Rmc Sport: "Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Lui si sottopone alle cure. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni, assicurarci che sia a suo agio, per fargli sentire la nostra famiglia, la nostra connessione. Qualunque cosa potrò fare, la farò. Lo faremo tutti. Come famiglia, cerchiamo di andare avanti come Michael lo avrebbe voluto e come lo vorrebbe ancora. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetti, e ora noi stiamo proteggendo Michael".

