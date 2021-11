Ross Brown, amministratore delegato della Formula 1, circa Arrivano importanti conferme da parte di, amministratore delegato della Formula 1, circa l'esperimento della Sprint Race che in questa stagione è stata testata a Silverstone e Monza, oltre all'appuntamento del Brasile del 13 novembre . Brown ha dichiarato che questa innovazione è stata un grande successo per addetti ai lavori e, soprattutto, per i fan, tanto che Liberty Media, FIA e i team hanno deciso di prolungare questo format anche per il 2022. Avrà un nome diverso, un sistema di punti diverso e più appuntamenti. La Sprint Race - o come si chiamerà - sarà infatti raddoppiata con 6 'eventi', pronti ad animare il sabato della prossima stagione.

Sprint Race raddoppiata

Abbiamo concordato con le squadre che ci saranno 6 eventi. Vogliamo muoverci in modo progressivo, senza cambi radicali perché tutti devono prima adattarsi alle nuove monoposto. È già importante che la F1 abbia accettato questo innovativo format in 3 gare del 2021 per vedere come funzionasse. Vogliamo rendere il sabato un po’ più coinvolgente. Le nuove auto aiuteranno per la capacità di gareggiare tra loro. In discussione la possibilità di dare più punti al sabato per incentivare la corsa. La griglia invertita? No, sarebbe un passo troppo lungo. All’ordine del giorno c’è la pole al venerdì, che con la Sprint Race attuale manca, ne stiamo parlando. E poi il nome dell’evento. [Ross Brown]

E come detto, ci sarà un sistema di assegnazione dei punti diverso. Chi farà sua la Sprint Race potrebbe portarsi a casa 8 punti. O addirittura 10 punti al vincitore, con 10 piloti premiati, diversamente dall'attuale sistema che vede 3 punti al vincitore e solo 3 piloti premiati.

Il sistema dei punti

Questa è la proposta, ma non è stata accolta perché dobbiamo studiare il funzionamento. Deve avere un’influenza sul campionato e sulla voglia di correre anche per le posizioni arretrate, ma non in misura eccessiva. In generale, comunque, la Sprint Race ha migliorato lo spettacolo dei weekend, quindi andremo avanti

