Un regalo davvero speciale, unico e mai come in questo caso gradito: Charles Leclerc - infatti - ha ricevuto direttamente nella sua casa di Montecarlo la SF90 sulla quale aveva vinto le proprie due gare di Formula 1, tra cui quella fantastica di Monza. Il pilota della Rossa, dopo aver mostrato la macchina ancora coperta dal telo sui propri canali social, ha poi posizionato la vettura all'interno del proprio garage. Uno sguardo al passato per proiettarsi al meglio verso il futuro, con il monegasco che - intanto - continua la preparazione a Fiorano in vista del GP dell'Emilia Romagna, in programma il prossimo 18 aprile.

Formula 1 Ferrari, Sainz: "Inizio incoraggiante, dobbiamo lavorare duro" IERI A 10:38

Ferrari SF21, il video della nuova rossa di Leclerc e Sainz

Formula 1 La nascita e le origini del mito della Ferrari 07/04/2021 A 11:15