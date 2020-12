“Abbiatene cura come abbiamo fatto noi” , così la McLaren si rivolge direttamente alla Ferrari nel video di saluto a Carlos Sainz . Il pilota spagnolo passerà alla Rossa proprio nella prossima stagione, ma la sua vecchia squadra ha trovato un insolito ed emozionante modo per ricordare gli anni passati insieme e che dimostrano quanto fosse forte il legame tra Sainz e la McLaren.

Un minuto e mezzo di video, tutto in italiano , perchè la McLaren ha deciso di rivolgersi proprio alla Ferrari per farle capire quanto sia importante Sainz. Hanno partecipato davvero tutti: da Lando Norris all’amministratore delegato Zak Brown, fino al team principal Andreas Seidl e ad Andrea Stella, ingegnere di pista dal grande passato in Ferrari ed ora proprio alla McLaren.

Queste le parole nel video: “Ai nostri amici della Scuderia Ferrari e ai loro tifosi. Oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali. Rispettiamo la vostra storia come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia contro il team rosso. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siamo avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto della Scuderia e dei tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell’anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci in pista il prossimo anno. Ciao, arrivederci, Buon Natale”