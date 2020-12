Il GP di Sakhir sarà la prima gara in cui Lewis Hamilton non inizierà da quando ha iniziato la sua carriera nel 2007. In Barhain si interromperà la serie più lunga di un pilota nella storia della Formula 1, 265 Gran Premi. Il 35enne fuoriclasse britannico si è dovuto piegare al Covid-19 che lo ha costretto a mettersi in isolamento e gli ha fatto alzare bandiera bianca in vista del penultimo via della stagione. Con un messaggio sui propri account social, il sette volte campione del mondo ha voluto tranquilizzare tutti riguardo alle sue condizioni di salute e ha tenuto a chiedere a tutti gli appassionati e le persone a casa di tenere le massime precauzioni contro questo virus così subdolo.

Ho il cuore spezzato perché non potrò guidare questo fine settimana. Da quando abbiamo iniziato la stagione a giugno, io e il mio team abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie e seguito le regole ovunque siamo stati. Purtroppo, anche se ho avuto tre risultati negativi la scorsa settimana, ieri mattina mi sono svegliato con sintomi lievi e ho chiesto un altro test, che è risultato positivo. Mi sono subito isolato e rimarrò in autoisolamento per 10 giorni. Mi piange il cuore a non essere in gara questo fine settimana, ma la mia priorità è seguire i protocolli e raccomandare protezione agli altri. Sono molto fortunato a stare bene, con solo sintomi lievi. Farò del mio meglio per mantenermi in forma e in salute. Per favore prendetevi cura della vostra salute voi tutti, non puoi mai stare abbastanza attento con questo virus. È un momento preoccupante per tutti noi e dobbiamo assicurarci di prenderci cura di noi stessi e degli altri”.