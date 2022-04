Lewis Hamilton dai radar dell'ambiente della Formula 1, alimentando financo voci di un possibile ritiro, si pensò che il tutto fosse dovuto alla cocente, tremenda delusione per l'esito finale di Abu Dhabi, avvelenato Quando lo scorso inverno sparì letteralmente per un paio di mesi dai radar dell'ambiente della Formula 1, alimentando financo voci di un possibile ritiro, si pensò che il tutto fosse dovuto alla cocente, tremenda delusione per l'esito finale di Abu Dhabi, avvelenato dalle decisioni di Michael Masi la cui testa è stata poi pretesa da Toto Wolff dalla nuova direzione della Fia.

Ed è evidente che quell'ultimo atto, in cui Lewis si è visto sfilare dall'impossibilità di cambiare gomme in regime di Safety car l'ottavo titolo che stava andando a conquistare a vele spiegate , abbia avuto il peso maggiore nel suo auto isolamento, fatto di rabbia e pensieri cupi. Fino alla riemersione, avvenuta solo in occasione della presentazione della W13.

Gli inizi di stagione di Lewis Hamilton dopo 4 GP, mai così male dal 2009

Anni Podi Vittorie Risultato finale 2022 1 (3° posto Bahrain) 0 ? 2021 4 3 Vicecampione 2020 3 3 Titolo 2019 4 2 Titolo 2018 2 1 Titolo 2017 3 1 Titolo 2016 2 0 Vicecampione 2015 4 3 Titolo 2014 3 3 Titolo 2013 2 0 4° posto 2012 3 0 4° posto 2011 2 1 5° posto 2010 2 0 4° posto 2009 0 0 5° posto 2008 2 1 Titolo 2007 4 0 Vicecampione

Tuttavia, pare che i pensieri crepuscolari di Hamilton riguardassero anche il futuro prossimo, ossia l'attuale presente. Perché la chiusura del ciclo tecnico dell'aerodinamica estrema, rappresentava oggettivamente un possibile fattore destabilizzante per la Mercedes dominatrice dell'era turboibrida, e lo sviluppo spinto fino all'ultima gara del 2021 aumentava i rischi sul progetto 2022. E anche perché, dopo tre stagioni con il 'comodo' Valtteri Bottas dall'altra parte del box, ora toccava anche a lui misurarsi con un giovane rampante come George Russell, uno della generazione dei ragazzi terribili che stanno regalando prospettiva alla nuova Formula 1 a effetto suolo. Al ritiro ci ha pensato eccome, Lewis Hamilton, più per delusione che per timore delle sfide a seguire. Ma poi ha prevalso la voglia di restare nel gioco con il rinnovato obiettivo di divenire l'unico pilota otto volte campione iridato, e di tenere a freno le voglie dei giovani rampanti a partire da quel Verstappen che gli ha dato la più grande amarezza della sua carriera. Ora però, solo quattro mesi dopo Abu Dhabi, quei nodi sono tutti lì sul pettine.

L'INCUBO MATERIALIZZATO

una macchina complicata ed al momento lenta, un team che sembra non trovare la bussola del nuovo regolamento tecnico, e un compagno di squadra che, mentre lui affonda a centro gruppo, Lewis? E' stato doppiato da noi, forse avrebbe fatto bene a ritirarsi alla fine del 2021". Perché gli incubi di Hamilton si sono materializzati tutti insieme:, un team che sembra non trovare la bussola del nuovo regolamento tecnico, e un compagno di squadra che, mentre lui affonda a centro gruppo, tiene in piedi la baracca con gare di sostanza e punti in classifica. Imola è stata il punto più basso di un già difficile inizio di stagione : dietro Russell in qualifica, dietro Russell nella Sprint Race, impantanato dietro Aston Martin e Alpha Tauri per l'intera gara mentre il giovane compagno risaliva fino al 4° posto. A maramaldeggiare ci hanno pensato in Red Bull, col doppiaggio che gli ha servito Max Verstappen e le caustiche parole di Helmut Marko, che ci riportano dritti allo scorso inverno: "

PER LEWIS EFFETTO VETTEL?

un diverso concetto di macchina gli ha creato più problemi che a piloti più giovani, o forse è solo il tempo che presenta il suo conto. Non c'è bisogno di essere 'bolliti', ma basta non essere al 100% sul piano mentale ed ecco che un pilota forte, per di più con l'età dalla sua parte, può far male. E' accaduto anche a Vettel con Leclerc, e George Russell, per quanto ci riguarda, fa parte dei Fab Four della nuova generazione con Verstappen, Leclerc e Norris. Quei dubbi invernali ora forse lo tormentano, perché per i campionissimi come lui il momento dell'uscita è importante, mai secondario. Non avrebbe potuto e voluto farlo dopo una delusione come quella di Abu Dhabi , non può ragionevolmente farlo ora che emergono le prime, seppur grosse, difficoltà dopo anni di gloria. Eppure l'umore è cupo, e il nervosismo con Wolff nei box tangibile. Forse il passaggio ad. Non c'è bisogno di essere 'bolliti', ma basta non essere al 100% sul piano mentale ed ecco che un pilota forte, per di più con l'età dalla sua parte, può far male. E' accaduto anche a Vettel con Leclerc, e George Russell, per quanto ci riguarda, fa parte dei Fab Four della nuova generazione con Verstappen, Leclerc e Norris.

LA W13 E IL PORPOISING

Se Hamilton è alla ricerca di se stesso - e chissà che non ci riesca presto viste le risorse tecniche e mentali di cui Lewis dispone - in Mercedes si cerca di capire come muoversi. La stella cometa restano quelle simulazioni di inizio anno in cui il progetto W13 senza pance laterali , una volta ottimizzato, è accreditato di poter togliere anche un secondo e mezzo ai tempi attuali. Ma le simulazioni, in Mercedes come in tutti gli altri team, non avevano per esempio previsto l'effetto porpoising , che proprio sulle frecce d'argento sta creando grossi problemi di carico sia in rettilineo che nelle parti più lente.

Lewis Hamilton e il problema del porpoising che non trova soluzione Credit Foto Getty Images

Occorre limitarlo il più presto possibile almeno in curva, dove la variazione di carico condiziona i piloti, e capire come rendere efficiente la macchina prima di lavorare sui margini di crescita del progetto più ardito della Formula 1. E al momento non sembrano esserci soluzioni, anche vedendo l'aria che tira all'interno del team. Una pronta all'uso ci sarebbe: la macchina 'base' che esordì nei test di Bacellona prima del cambio di passo con la W13 senza pance. Ma significherebbe l'abiura di un intero progetto. Se mai accadrà, vorrà dire che a Brackley guardano al 2023. Chissà se con Hamilton o no.

