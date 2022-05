Lewis Hamilton. Questa volta, l'autore del gesto sarebbe addirittura un dipendente di una Scuderia avversaria alla Mercedes. Parliamo di un dipendente McLaren che si sarebbe sbizzarrito da “Hamilton sei una m***”, ad altri insulti nel corso delle ultime due stagioni. Ad oggi sono stati cancellati tutti i tweet e i post su facebook incriminati, ma la Scuderia di Woking ha promesso un'indagine interna per verificare tutte le voci sul coinvolgimento di un proprio dipendente. In tal caso scatterebbe la procedura di licenziamento. Non è comunque Ancora insulti per. Questa volta, l'autore del gesto sarebbe addirittura un dipendente di una Scuderia avversaria alla Mercedes. Parliamo di un dipendenteche si sarebbe sbizzarrito da “, ad altri insulti nel corso delle ultime due stagioni. Ad oggi sono stati cancellati tutti i tweet e i post su facebook incriminati, ma la Scuderia di Woking haper verificare tutte le voci sul coinvolgimento di un proprio dipendente. In tal caso scatterebbe. Non è comunque la prima volta per Hamilton che anche in questa stagione si è dovuto scontrare con gli hater, vedi i commenti poco lodevoli nei suoi confronti da parte di un commissario di gara a Jeddah, poi allontanato dopo questo episodio.

Tornando al presunto dipendente della McLaren, sono davvero tanti i post che verranno recuperati e presi in esame. Il primo addirittura nel 2020, quando Hamilton saltò il GP del Bahrain, il secondo, perché positivo al covid. Fu sostituito da George Russell, e il detrattore del 7 volte campione del mondo esultò per la malattia del britannico. Fu il primo di una lunga serie, per sfociare anche in insulti di stampo razzista.

McLaren: "Pronti ad indagare"

Dopo le voci in questione sollevata da molti siti specialisti, la McLaren non si è nascosta e ha promesso un'indagine attraverso un comunicato.

Pronti a indagare. Riteniamo che questi commenti siano completamente in contrasto con i nostri valori e la nostra cultura. Prendiamo la questione estremamente sul serio e la stiamo indagando come priorità”

