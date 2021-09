Lewis Hamilton sta vivendo una stagione decisamente particolare. Il pilota della Mercedes è in lotta per il titolo con Max Verstappen. Si preannuncia un testa a testa che terrà col fiato sospeso gli appassionati fino al termine del campionato.

Il pilota britannico, in un’intervista rilasciata a Ziggo Sport e ripresa da Marca, ha raccontato quanto l’arrivo del Covid-19 abbia pesato sul suo stato d’animo: “Non riesco a immaginare il futuro. La pandemia ha abbassato le mie aspettative. Ogni anno sei in un posto diverso. Forse non ci sarà nessuna pandemia l’anno prossimo e le cose cambieranno”.

I tifosi di Hamilton, però, possono stare tranquilli, almeno per il momento, il pilota britannico non ha nessuna intenzione di lasciare la F1: “Quello che so è che in questo momento mi piace fare quello che sto facendo. Amo stare qui e merito di restare qui“.

Ad inizio di questa settimana, la Mercedes ha annunciato che il pilota che accompagnerà la Hamilton il prossimo anno sarà George Russell. Il 23enne nativo di King’s Lynn avrà il difficile compito di correre sulla stessa vettura del campione in carica.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

