dopo le dichiarazioni inaccettabili di Nelson Piquet che, intervistato da una televisione brasiliana, ha detto: "". Successivamente, tutto il mondo della Formula 1 ha preso le parti di Hamilton che ha rilasciato la replica su Twitter scrivendo:

"È più della lingua. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita. C'è stato un sacco di tempo per imparare. È giunto il momento di agire". Oltre al tweet del pilota inglese, sono intervenute anche Formula 1 e Mercedes schierandosi con Hamilton.

Sono stato circondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita.

Hamilton: "Io spesso unica persona di colore in F1, perchè?"

