Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere in quel di Zandvoort, valide per il Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1, che vede davanti a tutti a sorpresa (e non è l’unica di queste FP1) George Russell: il pilota della Mercedes ha realizzato il miglior tempo in 1:12.455.

Seconda posizione, pagando un ritardo di 0.240 dal compagno di squadra, per Lewis Hamilton in un altrettanto sorprendente uno-due delle frecce d’argento, seguito in classifica da Carlos Sainz (+0.390). Bene anche le McLaren con Lando Norris e Daniel Ricciardo in quarta e quinta posizione, mentre Charles Leclerc si piazza in sesta posizione (+0.672).

Non figura nemmeno in top 10 Max Verstappen, che dopo aver siglato il miglior tempo a inizio sessone è stato costretto a uno stop per un problema alla sua RedBull, il che comporta per l’olandese, padrone di casa, il diciannovesimo tempo nelle FP1, in attesa di sviluppi circa le condizioni della sua vettura.

Di seguito, i risultati e la classifica completa della prima sessione di prove libere per il Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1.

F1, GP OLANDA 2022: RISULTATI E CLASSIFICA FP1

1 George RUSSELL Mercedes1:12.455 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.240 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.390 6

4 Lando NORRIS McLaren+0.474 4

5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.622 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.672 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.961 4

8 Fernando ALONSO Alpine+1.178 4

9 Esteban OCON Alpine+1.508 5

10 Alexander ALBON Williams+1.608 5

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.708 5

12 Lance STROLL Aston Martin+1.802 5

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.950 4

14 Pierre GASLY AlphaTauri+2.019 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.045 4

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.079 5

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.175 3

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.240 4

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.259 1

20 Nicholas LATIFI Williams+2.667

