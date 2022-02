Ci siamo, é il grande giorno. L’appuntamento è fissato alle ore 14 di giovedì 17 febbraio: la presentazione delladi Charles Leclerc e Carlos Sainz. La scuderia di Maranello ha investito molto in questo progetto, in una stagione molto particolare per la F1 che prevede un nuovo regolamento tecnico. C'é grande. Il titolo iridato dei piloti manca dal 2007 (Kimi Raikkonen l’ultimo a vincerlo) e quello costruttori dal 2008. Scopri in diretta la nuova Rossa.