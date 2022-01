Una vera e propria svolta per Red Bull quella descritta oggi da Helmut Marko in un'intervista a "Autoreview". L'advisor della scuderia ha annunciato che Honda rimarrà il fornitore di motori del Team fino al 2025. Una decisione che toglie molta pressione alla squadra austriaca che si sarebbe trovata senza fornitore a partire dalla prossima stagione (2023), con un difficile piano di internalizzazione della produzione da attuare in tempi brevi.

"I motori saranno prodotti in Giappone fino al 2025, noi non li toccheremo affatto. Ciò significa che i diritti rimarranno ai giapponesi, il che è importante per il 2026, perché ci renderà nuovi arrivati" ha dichiarato Marko. "Era inizialmente previsto che avrebbero fatto i nostri motori solo per il 2022. Ora è stato deciso che questo continuerà fino al 2025, il che è ovviamente un enorme vantaggio per noi." L'accordo riguarda, ovviamente, anche il team satellite Alpha Tauri.

Honda è fornitore di propulsori a Red Bull senza essere direttamente coinvolta nel team Credit Foto Getty Images

Dal 2026, anno di rivoluzione regolamentare, ci sarà l'effettivo inizio della produzione di propulsori della neonata divisione Red Bull Powertrains. Così facendo la scuderia del toro potrà beneficiare degli incentivi regolamentari previsti dal regolamento rivolti ai nuovi entranti, tra cui si vocifera ci sarà anche il gruppo Volkswagen.

