Nonostante una piccola ripresa nell'ultimo GP del Brasile, anche se le Mercedes hanno fatto meglio, la posizione di Mattia Binotto in Ferrari non sembra più saldissima. L'ingegnere reggiano ricopre il ruolo di Team Principal dal 2019, quando prese il posto di Maurizio Arrivabene. Da allora sono arrivate 7 vittorie e 23 pole position ma, andando a vedere nel dettaglio, la Ferrari non ha mai lottato per la vittoria del titolo. Né piloti, né costruttori. C'è stato un secondo posto nel Mondiale costruttori nel 2019 e si spera di ottenere lo stesso risultato quest'anno, con la casa di Maranello che deve conservare 19 punti di vantaggio sulla Mercedes quando manca ormai solo un GP al termine del Mondiale.

Secondo il giornalista Leo Turrini, infatti, Binotto ha i giorni contati in Ferrari spiegando - sulle colonne del Resto del Carlino - che in Ferrari si parla già dei nomi dei possibili sostituti. “Limiti di affidabilità, errori di gestione strategica” le colpe più grandi di Binotto e, soprattutto, il rapporto non eccezionale con Leclerc che in Ferrari, ahinoi, sta disperdendo il suo enorme talento. E chi sarà il dopo Binotto? Sempre secondo Turrini sono due i nomi al vaglio. Frederic Vasseur, capo della Sauber Alfa Romeo, e primo Team Principal di Leclerc in Formula 1, e quello di Antonello Coletta, responsabile Attività Sportive GT, anche se quest'ultimo dovrebbe essere impegnato nel 2023 con lo sbarco della Rossa a Le Mans.

Le parole di Leo Turrini

Di sicuro Elkann farà pesare a Binotto la doppietta Mercedes in Brasile. Ci sono molte chiacchiere in giro ed è inevitabile. Ma sarebbe un errore. Cambiare per cambiare non è garanzia di vittoria, ma Binotto deve restare solo se ha la piena fiducia dei vertici aziendali. [Leo Turrini a calciomercato.com]

