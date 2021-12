Formula 1

Formula 1, "Max, Sì 'U megghiu": la Sicilia celebra Verstappen

FORMULA 1 - Max Verstappen diventa campione del mondo di Formula Uno a soli 24 anni, interrompendo il dominio del 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. L’Italia e la Sicilia in particolare, festeggiano lo straordinario risultato del pilota Red Bull Racing Honda numero 33, in omaggio al celebre video realizzato qualche mese fa per le vie più iconiche di Palermo.

00:01:00, 9 minuti fa