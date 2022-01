Max Verstappen poco più di un mese fa e si sta preparando per la nuova stagione. Il pilota della Red Bull ha deciso che adotterà il numero 1, un beneficio di cui può godere il detentore del titolo iridato. L’olandese lascerà così il numero 33 e oggi ha presentato il casco che indosserà nella nuova annata agonistica. Il design è simile a quello del 2021, con tanto bianco e oro. Il numero 1 è presente sull’alettoncino posteriore ed è anche raffigurata una stella. si è laureato Campione del Mondo di F1 poco più di un mese fa e si sta preparando per la nuova stagione. Il pilota della Red Bull ha deciso che adotterà il numero 1, un beneficio di cui può godere il detentore del titolo iridato.Il design è simile a quello del 2021, con tanto bianco e oro. Il numero 1 è presente sull’alettoncino posteriore ed è anche raffigurata una stella.

Ad

L’olandese ha raccontato il suo casco attraverso un video pubblicato sui suoi profili social: “Ciao ragazzi, è il momento di vedere il nuovo casco, non lo avevo ancora visto dal vivo nemmeno io. Come vedete c’è più oro e sullo spoiler posteriore c’è il numero 1. Ho deciso di non cambiare troppo il design, solo sistemati alcuni dettagli e poi ovviamente ho voluto la stella sul retro, il simbolo della conquista del mondiale. Spero piaccia anche a voi”.

Formula 1 E' nato Gilles Villeneuve: Jacques chiama il 5° figlio come il nonno 6 ORE FA

Verstappen campione, le 8 statistiche che spiegano il suo trionfo

Formula 1 Alfa Romeo, cambia il nome e scompare il tricolore dal logo 20/01/2022 A 17:58