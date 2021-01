Nata in Spagna da una belga e da un olandese ha ereditato da papà il talento e la passione per i motori: è lui a regalarle per Natale il primo go-kart e a metterla al volante quando aveva sette anni e le sue amiche avevano da poco tolto le rotelle alle biciclette. "Il battesimo in pista? Nel 2011, sono arrivata alla prima curva e mi sono girata. Da quel momento in poi ricordo solo adrenalina. E non ho più smesso", si legge sul quotidiano la Stampa.