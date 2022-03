Mazepin ha spiegato la vicenda: "Puntavo a gareggiare da atleta neutrale, come la FIA aveva inizialmente stabilito. La sera precedente al mio licenziamento però è arrivata la lettera della FIA (che spingeva a prendere le distanze per russi e bielorussi dai rispettivi governi n.d.r.). Mentre la stavamo studiando a fondo per capire come muoversi - visto che conteneva molte clausole - è arrivata la notizia della rottura del mio contratto. Non c'è stato tempo per fare nulla, ho saputo del mio licenziamento direttamente dai mezzi di comunicazione. La rottura del contratto non ha base legali. Non ero pronto a quello che è successo. Non avevo più parlato con Guenther Steiner da quando avevo lasciato Barcellona dopo i test. Non avevo idea della decisione che sarebbe poi stata presa. Fino a quando è stato diffuso il comunicato stampa. Meritavo più sostegno da parte della squadra”. Nikita Mazpin non ci sta. Il suo licenziamento da parte della Haas in quanto pilota russo, arrivato dopo la risoluzione del contratto dello sponsor principale della scuderia americana, Uralkali, di proprietà per altro del padre di Mazepin, ha lasciato l’inevitabile strascico. In una videoconferenza: "”.

Sul futuro in Formula 1

“In ogni caso la Formula Uno non è un capitolo chiuso. Mi terrò pronto, in modo da poter cogliere ogni possibile occasione. Al momento resto concentrato sulla Formula 1. Non mi vedo in altre categorie e non intendo impegnarmi in altri campionati. Ho apprezzato molto l'interessamento al mio caso da parte di colleghi come Bottas, Leclerc e Russell, che si sono fatti vivi con me".

Sulla guerra

"Mi rendo conto che il mondo non sia più quello che era due settimane fa. Sono tempi molto dolorosi e chi non vive in questa parte del mondo o che non vi è nato vedrà solo una parte della situazione. Il mio caso è importante alla sua maniera ma non è ovviamente nulla in confronto a quello che sta accadendo".

Sulla carriera

"Sappiamo tutti che la carriera di uno sportivo è piuttosto breve e che sono necessari anni di sacrifici per raggiungere il vertice. Quando ti viene portato via ciò che avevi conquistato, ti senti devastato”.

Sulla creazione di una fondazione per gli atleti discriminati

Mi impegnerò in una fondazione che si occupa del sostegno - finanziario ma non solo - di atleti che hanno speso la loro esistenza preparandosi per le Olimpiadi, le Paralimpiadi ed altri eventi internazionali e ne sono ora esclusi indistintamente a causa del loro passaporto. La ragione per la quale ho deciso di istituire questa fondazione è che io ritengo che le persone - non solo gli atleti - abbiano il diritto di rimanere neutrali. Lavoreremo per risarcire gli sportivi che hanno perso sponsor e premi, forniremo assistenza a livello legale ed anche psicologico".

Da segnalare infine che Uralkali, l'ex sponsor principale del Team Haas, ha preannunciato l'intenzione di chiedere i danni alla scuderia statunitense per la decisione unilaterale di rompere gli accordi in essere.

