Dopo un inverno di silenzio e isolamento, Lewis Hamilton si riaffaccia al mondo della Formula 1 e lo fa con la solita carica ed energia. "Non ho mai detto che mi sarei ritirato” l'immediata battuta alle prime domande a lui poste durante l'evento di presentazione della nuova Mercedes W13.

Amo quello che faccio ed è un privilegio lavorare con un così grande gruppo di persone. Mi sento davvero parte di un team e di una famiglia e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. Non c’è mai stata la volontà di smettere” le parole dell'inglese.

La Mercedes W13 nello shakedown Credit Foto Twitter

Sull'immediato periodo post Abu Dhabi: “Certo, è stato ovviamente un momento difficile per me. Avevo bisogno di fare un passo indietro. Ho avuto la mia famiglia al mio fianco ed alla fine sono arrivato ad un punto in cui ho deciso che sarei andato nuovamente all’attacco in questa stagione lavorando con Toto e George”.

Le ultime fasi contestate del Gp di Abu Dhabi Credit Foto Getty Images

Hamilton ha accolto favorevolmente i cambi decisi dalla Fia nella direzione gara, in particolare l'allontanamento di Micheal Masi: "Il passato non si può cambiare, nulla potrà mai cambiare il modo in cui mi sono sentito in quel momento e come mi sento riguardo a questa situazione. È bello vedere che la Fia stia prendendo provvedimenti per apportare miglioramenti. Penso che la responsabilità sia fondamentale. Dobbiamo sfruttare questo momento per assicurarci che qualcosa del genere non accada mai più a nessun altro. Accolgo con favore la decisione della Fia, dovremo assicurarci che i cambiamenti siano effettivi e che le regole vengano applicate in modo equo e coerente".

