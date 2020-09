Comunque vada, sarà una domenica da ricordare, anche qualora le Ferrari dovessero fare ancora cilecca. Già, la Formula 1 si trasferisce in blocco al Mugello per il primo GP di Toscana della sua storia e prima dei semafori verdi Mick Schumacher sfilerà in pista con la F2004 di papà Michael, non esattamente una vettura banale.

Si tratta infatti della macchina con cui Michael Schumacher vinse il suo settimo e ultimo Mondiale davanti al compagno di scuderia Rubens Barrichello, nell'anno di grazia 2004. Domenica per festeggiare il 1000esimo GP delle Rosse in F1 Schumy jr - in piena lotta per il Mondiale di F2 in attesa della chiamata di Binotto alla categoria superiore - tornerà a guidare la F2004 come l'anno scorso prima del GP di Germania. Sarà un sussulto per i tifosi del Cavallino Rampante, che già lo scorso week end avevano provato un brivido di piacere dopo la vittoria a Monza di Mick Schumacher in Formula 2.