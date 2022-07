che ha avuto per più aspetti il sapore delle prime volte. Da Carlos Sainz, Un Gran Premio, quello appena conclusosi a Silverstone,. Da Carlos Sainz, finalmente riuscito ad alzare le braccia al cielo al termine di una gara di Formula 1 , ai primi punti conquistati da Mick Schumacher, figlio del celebre Michael. Il pilota tedesco si è infatti classificato all'ottavo posto conclusivo, smuovendo per la prima volta la sua classifica in ottica Mondiale.

L'abbraccio a fine corsa con il compagno di squadra Sebastian Vettel

Il pilota della Haas, nel finale del GP, ha battagliato con tutti i mezzi a disposizione contro il campione del mondo in carica Max Verstappen, che è riuscito a strappargli il settimo posto finale di pochi centimetri proprio sul rettilineo finale. Per Mick, questi primi punti iridati nel Mondiale di Formula 1 giungono al 48esimo GP in carriera, a 3507 giorni di distanza dagli ultimi raccolti da papà Michael, ad Interlagos 2012.

