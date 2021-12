Un nuovo Schumacher in Ferrari, anche se, al momento, non come titolare della monoposto. Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale di F1: oltre a correre con la Haas, sarà anche uno dei piloti di riserva della scuderia di Maranello.

L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa online da parte del team principal Ferrari, Mattia Binotto: “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver Academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari”. Sulle prestazioni del tedesco: “Ha fatto bene e progredito, non solo nella consistenza ma anche nella velocità”.

L'altro pilota di riserva sarà Antonio Giovinazzi, che ha lasciato per il momento il Mondiale, scaricato dall'Alfa Romeo.

