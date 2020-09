Una "prima volta" davvero speciale per Mick Schumacher, farà il suo debutto in una sessione ufficiale di prove libere del fine settimana di Formula 1 sul volante dell'Alfa Romeo al Gran Premio di Germania dell'11 ottobre a Norimberga. Al Nurburgring, nel gp dell'11 ottobre, guiderà la vettura di Giovinazzi.

Una splendida occasione per il 21enne tedesco, membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente in testa alla classifica del campionato FIA di Formula 2: dopo aver conquistato una prima vittoria a Monza a settembre Mick ha trionfato nella gara di Sochi della scorsa settimana. In effetti non si tratta proprio di una prima volta, visto che ha già testato sia per Alfa Romeo che per la Ferrari nel 2019. Però è la prima volta nelle libere...