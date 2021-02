Mick Schumacher , come del resto tutto il mondo, è ancora in attesa di poter tornare a parlare con papà Michael, ormai bloccato a letto da 7 anni dopo l'ormai tristemente noto incidente sulla neve. Intanto possiamo rivivere alcuni episodi della sua vita attraversi i ricordi e i racconti dello stesso figlio 21enne della leggenda della Formula 1.

In un'intervista rilasciata al portale ufficiale della Formula 1, Mick Schumacher ha rivelato quale sia il tesoro che custodisce più gelosamente. "Una coppa vinta da mio padre in una gara di kart a noleggio. Me la regalò quando avevo solo sei anni e da allora si trova in bella mostra, nel punto migliore della mia camera da letto. Lo considero il più grande trofeo che posseggo, e pensare che non l'ho neanche vinto io!".