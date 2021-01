Nubi minacciose si stagliano sul Mondiale 2021 di Formula 1. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, la prossima edizione del campionato del mondo rischia di perdere un altro pezzo importante. Il Gran Premio di Cina, in programma l'11 aprile sulla pista di Shanghai, non si disputerà a causa dell'emergenza Covid: impossibile (ed economicamente insostenibile) rispettare le 2 settimane di quarantena obbligatorie prima di entrare nel Paese e altrettanto impossibile spostare in altra sede la gara o recuperarla più in là nel tempo. Si tratta, quindi, del secondo GP cancellato dopo quello in Australia, che era inizialmente previsto per il 21 marzo e che verrà ricollocato sul finire della stagione.