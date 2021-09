Dopo il Gran Premio farsa, o meglio il non GP che si è disputato in Belgio, la Formula 1 volta subito pagina, provando a dimenticare la pessima gestione della domenica di Spa. E va in terra orange, a casa di Max Verstappen per una prima del nuovo millennio: il Gran Premio d'Olanda. Come detto, non è una prima assoluta, perché per oltre una trentina d'anni la F1 è sempre stata di casa a Zandvoort, fino al 1985. Poi l'Olanda è uscita dai radar del circus, prima di rientrarci per il 2020 grazie all'enorme interesse che ha portato Verstappen sulla disciplina in quel Paese. La pandemia ha fatto saltare questo evento, tornato però in auge nel 2021. Vedremo quindi molto orange sulle tribune, pronti a fare il tifo per il pilota della Red Bull che si è avvicinato al rivale Hamilton grazie ai 12,5 punti guadagnati non correndo in Belgio. Lewis rimane comunque in testa, conscio che dovrà affrontare un weekend difficile a casa del nemico. Orari classici, differita in chiaro.

Programma GP Olanda F1 2021

Venerdì 3 settembre

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 4 settembre

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 5 settembre

Gara: ore 15:00

GP Olanda in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP del Belgio sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8, qualifiche ore 18.30, gara ore 18.30.

GP del Belgio in Live-Streaming

Il GP del Belgio sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

