Nikita Mazepin potrà continuare a correre in Formula 1. È questa la decisione più importante presa dalla FIA, riunitasi in un consiglio straordinario a seguito dell'aggravarsi del conflitto in Ucraina. Nello specifico, la nota della Federazione dice che "piloti russi e bielorussi, singoli concorrenti e funzionari potranno partecipare a competizioni internazionali o locali solo in qualità di neutrale e sotto la 'bandiera FIA', previo specifico impegno e rispetto dei principi FIA di pace e neutralità politica, fino a nuovo avviso".

"simboli, colori, inno, bandiere nazionali russa e bielorussa". La Uralkali, azienda mineraria vicina al presidente russo Putin e proprietà del padre di Nikita Mazepin, Via anche da divisa, equipaggiamento e vetture. La Uralkali, azienda mineraria vicina al presidente russo Putin e proprietà del padre di Nikita Mazepin, non potrà dunque più essere sponsor della Haas . La stessa scuderia dovrà cambiare la livrea delle monoposto, inizialmente ispirata alla bandiera russa, come ha già fatto durante i test di Barcellona.

Pugno di ferro nei confronti dei dirigenti russi o bielorussi

Si legge infatti nella nota: "Rappresentanti dei membri FIA russi e bielorussi dovranno ritirarsi temporaneamente dai loro ruoli e responsabilità, siano essi funzionari eletti o membri di commissioni". Ancora più dure le misure contro le Federazioni automobilistiche russe e bielorusse, che non riceveranno più alcuna sovvenzione da parte della FIA.

Confermata anche la cancellazione del Gran Premio di Formula 1 di Russia del 25 settembre prossimo, mentre nessuna squadra russa o bielorussa potrà partecipare a nessuna competizione FIA. Tutte le disposizioni, specifica il cominicato, sono da intendersi "fino a nuovo avviso", con il presidente Mohammed Ben Sulayem, che continua a monitorare la situazione in Ucraina.

