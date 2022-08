Torna a respirare aria di Formula 1 Antonio Giovinazzi. Il pilota pugliese sarà infatti al volante della Haas durante le prove libere 1 dei gran premi a Monza (9 settembre) e ad Austin (21 ottobre), negli Stati Uniti, alternandosi a turno con Kevin Magnussen e Mick Schumacher.

Ad annunciarlo è lo stesso team statunitense per bocca del team principal Guenther Steiner: "Siamo felici di dare il benvenuto ad Antonio di nuovo in squadra per le due uscite della FP1, la Ferrari desiderava dargli un po' di opportunità in F1 su monoposto con le specifiche attuali in un fine settimana di gara e siamo stati naturalmente felici di dargli assistenza. Abbiamo vissuto una situazione simile nel 2017 con Antonio e la Ferrari, la chiara differenza tra allora e oggi è l'esperienza che avrà maturato gareggiando nelle tre stagioni precedenti in Formula 1 e il feedback che sarà in grado di darci in Italia e America, non vedo l'ora di rivedere Antonio e di riaverlo nel paddock con noi".

Ad

Formula 1 Rivoluzione 2026: carburanti sostenibili, ibrido 3 volte più potente 16/08/2022 ALLE 21:39

Giovinazzi, che ha chiuso la sua prima stagione in Formula E col team Dragon, era appunto già stato alla Haas nel 2017, poi dal 2019 al 2021 le tre annate da pilota titolare alla Alfa Romeo, con 62 GP e 21 punti iridati. Ora la nuova occasione con la Haas, team che monta motori Ferrari di cui Giovinazzi è pilota di riserva: "Sono così felice di avere la possibilità di guidare di nuovo nelle sessioni ufficiali di F1, oltre alla guida al simulatore è importante testare una vera macchina e non vedo l'ora di rimettermi tuta e casco. Sarà un'opportunità per prendere confidenza con le auto di nuova generazione: è il modo migliore per essere pronti se dovessi essere chiamato come pilota di riserva. Guidare su piste impegnative ed emozionanti come Monza ed Austin renderà il test ancora più emozionante. Grazie al Team Haas F1 e alla Ferrari, non vedo l'ora di dare il mio contributo alla squadra che ha contato su di me già nel 2017".

L'uno-due Vettel-Raikkonen, numeri e curiosità: il GP d'Ungheria in 2'

Formula 1 Sainz: "Io e Leclerc andiamo d'accordo, lui è un riferimento" 13/08/2022 ALLE 12:57