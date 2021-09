Stefano Domenicali esprime le proprie considerazioni alla vigilia del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il numero uno della massima formula è ottimista per il futuro anche grazie ai nuovi regolamenti tecnici che saranno introdotti nel 2022. "Essere qui a Monza è già un bel risultato, considerando le difficoltà che affrontiamo nella gestione degli aspetti organizzativi. Arriviamo da una prima metà di campionato che ci ha fornito riscontri di grande positività, non solo da un punto sportivo, ma anche sullo stato attuale della Formula 1. Siamo in grande crescita sotto tutti i punti di vista".

Sul calendario

"Continuano ad arrivarci richieste per nuovi eventi. Quest’anno, se tutto andrà come speriamo, chiuderemo una stagione con il numero più elevato gare nella storia. Adesso starà a noi valutare qual è il dimensionamento giusto in termini di calendario".

Sulle Sprint Race

"Sono arrivati commenti da chi segue la F1 da tanti anni. E’ una considerazione oggettiva, ma è un tema sul tavolo da discutere per il prossimo anno. Quello che posso già dire è che non ci sarà un campionato di 22/23 eventi con la Sprint Qualifying".

Il tempio della velocità, come accaduto in altre località, accoglierà gli appassionati sulle gradinate. Il tracciato brianzolo riscontra però una risposta negativa da parte del pubblico che si trova costretto a spendere delle cifre ingenti per recarsi in tribuna. Domenicali ha commentato in merito: "Non è un tema nostro perché la politica dei prezzi è un aspetto dei promotori. Nel resto del mondo questo non è un tema di discussione o un problema".

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

